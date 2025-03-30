От взятия Парижа до дня «бросай все»: что можно и нельзя делать 31 марта 2025

На последний день марта выпадает сразу несколько важных праздников. В этот день в мире отмечают Дeнь Эйфeлeвoй бaшни, в России вспоминают день взятия Парижа и Кириллов день. Какие еще памятные даты приходятся на 31 марта 2025, приметы, традиции, что нельзя делать в этот день — в материале URA.RU
Праздники в мире 31 марта 2025
Дeнь Эйфeлeвoй бaшни
31 марта — день рождения одного из самых узнаваемых символов мира — Эйфелевой башни. Именно в этот день в 1889 году парижане и гости города впервые увидели это грандиозное сооружение. Не все, правда, сразу оценили красоту башни. Некоторые современники называли ее «гигантской трубой» или «уличным фонарем», а известный писатель Уильям Моррис шутил, что обедает на вершине Эйфелевой башни, потому что только оттуда ее не видно.
Сегодня Эйфелева башня — гордость Франции и ее визитная карточка. Высота башни — 324 метра, ширина — 125 метров. Более сорока лет она была самым высоким сооружением в мире, превосходя по высоте даже пирамиду Хеопса. Даже сегодня инженеры восхищаются ее конструкцией и дизайном.
Эйфелева башня — это не только архитектурный символ, но и источник дохода. Только за 2015 год на продаже билетов она принесла более 66 миллионов евро. При этом башня не самое популярное место в Париже. Посетителей у нее меньше, чем у Нотр-Дама, Сакре-Кер или Лувра.
День разноцветных глаз
День посвящен людям с особенностью внешности — гетерохромией — глазами разного цвета. Термин «гетерохромия» пришел из греческого языка и дословно означает «разный цвет». Хотя чаще всего речь идет именно о радужке глаз, такое явление может встречаться и в окрасе волос или даже кожи. По статистике, только около 1% людей на планете обладают этой особенностью. Чаще всего она встречается у женщин. В разное время гетерохромию связывали с мистикой, считали признаком особой силы или необычной судьбы. Сейчас же это, скорее, повод для восхищения и восприятия красоты в ее самых неожиданных проявлениях.
День апельсинов и лимонов
Этот день посвящен двум ярким представителям цитрусовых — лимонам и апельсинам. Они давно стали неотъемлемой частью нашего рациона: бодрят, укрепляют иммунитет и поднимают настроение. Точная родина лимона неизвестна — по одной версии, он появился в Индии, по другой — в Китае. В Россию лимон мог попасть еще в XV веке с восточными купцами. Его упоминают в «Домострое» как угощение для зажиточных людей. Там же давались советы, как хранить плоды в погребе.
По другой версии, лимоны попали к нам позже — в XVII веке, благодаря Петру I. Он привез лимонные саженцы из Голландии, а в 1714 году построил для их выращивания специальные оранжереи — в месте, которое назвали Ораниенбаум (в переводе с немецкого — «апельсиновое дерево»). Интересно, что в старину в Индии маринованные лимоны считались настоящим деликатесом. Этот способ хранения позволял сохранить все витамины и полезные свойства лимонов во время долгих путешествий.
Всемирный день бэкапа
31 марта — Всемирный день бэкапа, или День резервного копирования. Праздник появился в 2011 году, чтобы напомнить нам о важности сохранения наших данных. Фотографии, документы, рабочие файлы, заметки на телефоне — все это легко потерять из-за сбоя, вируса или банальной поломки устройства. А вот восстановить — уже намного сложнее, а иногда и невозможно.
Сделать резервную копию можно на внешний жесткий диск, в облачное хранилище или на другой компьютер. Главное — не откладывать. Один вечер, потраченный на бэкап, может сэкономить массу нервов и времени в будущем.
Международный день «Бросай свою ненавистную работу»
31 марта — подходящий момент, чтобы взглянуть на свою профессиональную жизнь с новой стороны. Этот неофициальный, но актуальный праздник призывает людей задуматься: действительно ли работа, которой они занимаются, приносит радость и развитие? Организаторы дня предлагают не бояться перемен и не тянуть с решением, если работа превращается в источник стресса, выгорания и неудовлетворенности.
Праздники в России 31 марта
День взятия Парижа
31 марта — День взятия Парижа русскими войсками. В 2025 году исполняется 211 лет с момента этого события, завершившего эпоху наполеоновских войн. После победы в Отечественной войне 1812 года русская армия в составе союзных войск продолжила наступление на Францию. К 29 марта 1814 года около 100 тысяч солдат, более половины из которых были русскими, подошли к Парижу. Французские силы насчитывали до 38 тысяч человек, включая ополчение и регулярную армию.
30 марта начались ожесточенные бои. Русская артиллерия вела обстрел города, и к вечеру, чтобы избежать разрушений, маршал Мармон предложил капитуляцию. Александр I согласился остановить сражение только при условии немедленной сдачи столицы. Ночью было подписано соглашение. Утром 31 марта французские войска покинули Париж, а в полдень в город вступили русская и прусская гвардия во главе с императором. Потери союзников составили более восьми тысяч человек, из них свыше шести тысяч — русские. Взятие Парижа стало финальной точкой Заграничного похода и предвестником отречения Наполеона.
Церковные праздники 31 марта: Кирилл — Дери полоз
31 марта в народной традиции посвящен памяти архиепископа Иерусалимского Кирилла. Этот день также известен под необычным названием — «Дери полоз». Такое прозвище он получил из-за коварной мартовской погоды: утром, когда после теплого солнечного дня поверхность снега покрывается коркой льда, сани могли буквально сдирать полозья об наст.
Приметы погоды на 31 марта
Природа в этот день будто подсказывает, каким будет лето и чего ждать от весны:
- Зацвела мать-и-мачеха — скоро станет тепло.
- Появились лебеди — весна уже совсем близко.
- Комары полетели — к ясной и сухой погоде.
- Мошкара в воздухе — будет богатый урожай грибов.
- Солнечно с утра — ждите теплого лета.
- Идет мелкий дождь — лето обещает быть дождливым.
- Нет ветра — заморозки еще возможны.
- Гроза без грома, только с молниями — лето будет сухим.
- Перелетные птицы молчат — к похолоданию.
- У березы и клена пошел сок — скоро будет стабильное потепление.
Что можно и нельзя делать 31 марта
Люди верили, что в этот день важно:
- Заниматься домом — уборка, готовка, стирка помогут навести порядок не только в быту, но и в мыслях.
- Начинать садово-огородные работы — можно рыхлить землю, убирать старую листву, подготавливать грядки.
- Заботиться о родных — уделите внимание близким, поддержите словом или делом.
- Молиться и размышлять о душе — день благоприятен для духовных практик, чтения, уединения.
- Совершать добрые поступки — помощь нуждающимся, участие в благотворительности, просто доброе слово — всё это приветствуется.
- Заняться саморазвитием — отличный повод начать новое хобби, пройти онлайн-курс или просто заняться тем, что давно откладывали.
- Поддерживать здоровье — легкие физические нагрузки, прогулка, отказ от вредных привычек — все во благо.
Что нельзя делать 31 марта
Чтобы не спугнуть удачу и не притянуть неприятности, наши предки старались:
- Не ходить в гости и не звать гостей — считалось, что с чужими людьми может уйти счастье из дома.
- Не брать и не давать деньги в долг — это может притянуть финансовые потери.
- Избегать крупных покупок — особенно спонтанных. Они могут обернуться убытками.
- Не брать чужие вещи и посуду — через них, по поверьям, можно «подцепить» чужие беды.
- Не стричь волосы и ногти — это может повлечь за собой мелкие неурядицы.
- Не обсуждать других за столом — считалось, что это может привести к ссорам и даже к тяжелым последствиям, например, к удушью (в переносном и буквальном смысле).
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