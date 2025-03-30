Россиянам перечислили секреты снижения платежей за ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Аброськин: утепление стен значительно снизит расходы на ЖКХ
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Заменив лампы накаливания на светодиоды, можно значительно сэкономить на ЖКХ, заявил Аброськин
Заменив лампы накаливания на светодиоды, можно значительно сэкономить на ЖКХ, заявил Аброськин Фото:

Россияне могут сократить расходы на ЖКХ, утепляя стены своей квартиры изнутри. Об этом сообщил руководитель направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Никита Аброськин.

«Для жителей холодных квартир (особенно на первых/последних этажах и в угловых помещениях) эффективным решением для экономии расходов на ЖКХ станет внутреннее утепление стен», — передает слова Аброськина Life. Он уточнил, что это способствует снижению теплопотерь и расходов на отопление. Другим способом является отказ от неиспользуемых платных услуг, таких как радиоточка, что может сэкономить более 100 рублей в месяц. Для отказа необходимо подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ).

Однако некоторые услуги, например, лифт, оплачивать нужно, даже если вы им не пользуетесь. Важно внимательно следить за квитанциями и обращать внимание на непонятные начисления или резкий рост платежей, что может свидетельствовать о необоснованных расходах. Также можно сэкономить, заменив лампы накаливания на светодиоды и установив аэраторы на краны для уменьшения расхода воды, заключил Аброськин.

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Россияне могут сократить расходы на ЖКХ, утепляя стены своей квартиры изнутри. Об этом сообщил руководитель направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Никита Аброськин. «Для жителей холодных квартир (особенно на первых/последних этажах и в угловых помещениях) эффективным решением для экономии расходов на ЖКХ станет внутреннее утепление стен», — передает слова Аброськина Life. Он уточнил, что это способствует снижению теплопотерь и расходов на отопление. Другим способом является отказ от неиспользуемых платных услуг, таких как радиоточка, что может сэкономить более 100 рублей в месяц. Для отказа необходимо подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ). Однако некоторые услуги, например, лифт, оплачивать нужно, даже если вы им не пользуетесь. Важно внимательно следить за квитанциями и обращать внимание на непонятные начисления или резкий рост платежей, что может свидетельствовать о необоснованных расходах. Также можно сэкономить, заменив лампы накаливания на светодиоды и установив аэраторы на краны для уменьшения расхода воды, заключил Аброськин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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