Россиянам перечислили секреты снижения платежей за ЖКХ

Россияне могут сократить расходы на ЖКХ, утепляя стены своей квартиры изнутри. Об этом сообщил руководитель направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Никита Аброськин.
«Для жителей холодных квартир (особенно на первых/последних этажах и в угловых помещениях) эффективным решением для экономии расходов на ЖКХ станет внутреннее утепление стен», — передает слова Аброськина Life. Он уточнил, что это способствует снижению теплопотерь и расходов на отопление. Другим способом является отказ от неиспользуемых платных услуг, таких как радиоточка, что может сэкономить более 100 рублей в месяц. Для отказа необходимо подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ).
Однако некоторые услуги, например, лифт, оплачивать нужно, даже если вы им не пользуетесь. Важно внимательно следить за квитанциями и обращать внимание на непонятные начисления или резкий рост платежей, что может свидетельствовать о необоснованных расходах. Также можно сэкономить, заменив лампы накаливания на светодиоды и установив аэраторы на краны для уменьшения расхода воды, заключил Аброськин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.