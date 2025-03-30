В Мьянме значительно возросло число погибших

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В Мьянме количество погибших возросло до 1700 человек
В Мьянме количество погибших возросло до 1700 человек Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

В Мьянме произошло мощное землетрясение, в результате которого, по данным Совета государственной администрации страны, погибло около 1700 человек. Также сообщается, что 3400 человек получили ранения и 300 числятся пропавшими без вести.

«В результате землетрясения в Мьянме погибло около 1700 человек, 3400 получили ранения, а 300 человек числятся пропавшими без вести», — подтверждает Совет государственной администрации. Об этом сообщает English.news.

Землетрясение, охватившее Мьянму, стало одним из самых разрушительных в регионе, о чем свидетельствуют данные агентства «Синьхуа», ранее указывающие на 1644 погибших и 3408 раненых. Параллельно с этим также произошло землетрясение в Таиланде. 

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В Мьянме произошло мощное землетрясение, в результате которого, по данным Совета государственной администрации страны, погибло около 1700 человек. Также сообщается, что 3400 человек получили ранения и 300 числятся пропавшими без вести. «В результате землетрясения в Мьянме погибло около 1700 человек, 3400 получили ранения, а 300 человек числятся пропавшими без вести», — подтверждает Совет государственной администрации. Об этом сообщает English.news. Землетрясение, охватившее Мьянму, стало одним из самых разрушительных в регионе, о чем свидетельствуют данные агентства «Синьхуа», ранее указывающие на 1644 погибших и 3408 раненых. Параллельно с этим также произошло землетрясение в Таиланде. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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