В Мьянме значительно возросло число погибших

В Мьянме произошло мощное землетрясение, в результате которого, по данным Совета государственной администрации страны, погибло около 1700 человек. Также сообщается, что 3400 человек получили ранения и 300 числятся пропавшими без вести.
«В результате землетрясения в Мьянме погибло около 1700 человек, 3400 получили ранения, а 300 человек числятся пропавшими без вести», — подтверждает Совет государственной администрации. Об этом сообщает English.news.
Землетрясение, охватившее Мьянму, стало одним из самых разрушительных в регионе, о чем свидетельствуют данные агентства «Синьхуа», ранее указывающие на 1644 погибших и 3408 раненых. Параллельно с этим также произошло землетрясение в Таиланде.
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