Бывшая жена Паши Техника рассказала о состоянии рэпера после слухов о смерти

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), Ева Карицкая, сообщила о его тяжелом состоянии после отравления. Она разместила видео из больницы в Таиланде в своем telegram-канале и выразила надежду на его выздоровление.
«Надеюсь, что он выкарабкается, главное удалить инфекцию из легких. Надо молиться за него. Паша сильный, Паша родился в белой рубашке», — сказала Карицкая. В целом она уточнила, что состояние Паши Техника остается стабильно плохим, несмотря на серьезные проблемы с органами.
Ранее друзья рэпера высказали предположение, что его мог отравить неизвестный фанат. Недавно менеджер артиста Марк Флинк открыл сборы средств на лечение Техника и выразил мнение, что музыкант выкарабкается и многих переживет.
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