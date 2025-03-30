Бывшая жена Паши Техника рассказала о состоянии рэпера после слухов о смерти

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Бывшая жена Паши Техника прокомментировала состояние рэпера, который сейчас находится в коме
Бывшая жена Паши Техника прокомментировала состояние рэпера, который сейчас находится в коме Фото:

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), Ева Карицкая, сообщила о его тяжелом состоянии после отравления. Она разместила видео из больницы в Таиланде в своем telegram-канале и выразила надежду на его выздоровление.

«Надеюсь, что он выкарабкается, главное удалить инфекцию из легких. Надо молиться за него. Паша сильный, Паша родился в белой рубашке», — сказала Карицкая. В целом она уточнила, что состояние Паши Техника остается стабильно плохим, несмотря на серьезные проблемы с органами.

Ранее друзья рэпера высказали предположение, что его мог отравить неизвестный фанат. Недавно менеджер артиста Марк Флинк открыл сборы средств на лечение Техника и выразил мнение, что музыкант выкарабкается и многих переживет. 

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Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), Ева Карицкая, сообщила о его тяжелом состоянии после отравления. Она разместила видео из больницы в Таиланде в своем telegram-канале и выразила надежду на его выздоровление. «Надеюсь, что он выкарабкается, главное удалить инфекцию из легких. Надо молиться за него. Паша сильный, Паша родился в белой рубашке», — сказала Карицкая. В целом она уточнила, что состояние Паши Техника остается стабильно плохим, несмотря на серьезные проблемы с органами. Ранее друзья рэпера высказали предположение, что его мог отравить неизвестный фанат. Недавно менеджер артиста Марк Флинк открыл сборы средств на лечение Техника и выразил мнение, что музыкант выкарабкается и многих переживет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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