Родителей пермских учеников не пустят в школы

До конца 2020 года родители пермских школьников смогут только провожать своих детей до учебных заведений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пермских школах установлен запрет на посещение учебных заведений родителями, сообщили URA.RU в департаменте образования администрации Перми. Там пояснили, что такую рекомендацию школы получили от регионального управления Роспотребнадзора.

«В сентябре точно родители не смогут посещать школы. Но Роспотребнадзор рекомендовал ограничить посещение учебных заведений до конца 2020 года», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там пояснили, что это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Родители пермских школьников смогут прийти лишь на линейки 1 сентября, которые пройдут на улице для учащихся первых и выпускных классов. При этом войти в школу вместе с учениками они не смогут даже в этот день.

В случае выявления в каком-либо классе двух и более случаев заражения коронавирусной инфекцией, весь класс будет переведен на дистанционный формат обучения. Если же в классе будет обнаружен лишь один случай заражения, то всех его учеников возьмут на особый контроль.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае не будет массового перехода на дистанционный формат обучения в период пандемии. Школы продолжат работать в обычном режиме, но с соблюдением определенных мер безопасности.