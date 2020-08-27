Власти объяснили плохое качество дорожного полотна климатическими условиями и нарушениями технологий
Студенты не перейдут на дистант — в регионе откроется долгожданная дорога — глава Ямала объяснил плохое качество дорог — агрофирму накажут за загрязнение Оби. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:
Ямальские студенты будут учиться очно
- Учебный год в колледжах и техникумах Ямала начнется, как в школах — в обычном режиме. Такое решение принял департамент образования округа. Однако для студентов будет действовать ряд ограничений, в частности, они будут учиться в две смены.
Власти объявили об открытии дороги
- Автотрассу Салехард—Надым, которую строили около 10 лет, откроют уже в декабре. Об этом сообщил глава окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков.
Губернатор объяснил состояние дорог в регионе
- При строительстве дорог в ЯНАО часто нарушается технология, заявил губернатор Дмитрий Артюхов. Кроме того, он отметил, что в регионе сложный климат и это влияет на качество работ.
На агрофирму завели уголовное дело
- Компанию, которая производит молоко, накажут за загрязнение Оби навозом. По результатам проверки Россельхознадзора на руководство предприятия завели административное дело.
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