Власти объяснили плохое качество дорожного полотна климатическими условиями и нарушениями технологий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Студенты не перейдут на дистант — в регионе откроется долгожданная дорога — глава Ямала объяснил плохое качество дорог — агрофирму накажут за загрязнение Оби. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

Ямальские студенты будут учиться очно

Учебный год в колледжах и техникумах Ямала начнется, как в школах — в обычном режиме. Такое решение принял департамент образования округа. Однако для студентов будет действовать ряд ограничений, в частности, они будут учиться в две смены.

Власти объявили об открытии дороги

Губернатор объяснил состояние дорог в регионе

При строительстве дорог в ЯНАО часто нарушается технология, заявил губернатор Дмитрий Артюхов. Кроме того, он отметил, что в регионе сложный климат и это влияет на качество работ.

На агрофирму завели уголовное дело

Компанию, которая производит молоко, накажут за загрязнение Оби навозом. По результатам проверки Россельхознадзора на руководство предприятия завели административное дело.