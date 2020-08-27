27 августа 2020
26 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 28 августа. Губернатор объяснил состояние дорог, студенты начнут учебный год в обычном формате

© Служба новостей «URA.RU»
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Убитые дороги. Салехард
Власти объяснили плохое качество дорожного полотна климатическими условиями и нарушениями технологий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Студенты не перейдут на дистант — в регионе откроется долгожданная дорога — глава Ямала объяснил плохое качество дорог — агрофирму накажут за загрязнение Оби. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 августа — в обзоре URA.RU:

Ямальские студенты будут учиться очно

Власти объявили об открытии дороги

Губернатор объяснил состояние дорог в регионе

На агрофирму завели уголовное дело

  • Компанию, которая производит молоко, накажут за загрязнение Оби навозом. По результатам проверки Россельхознадзора на руководство предприятия завели административное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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