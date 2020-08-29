29 августа 2020

Супруга Андреева рассказала о последних днях жизни актера

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Похороны Владимира Таушанкова на Лесном кладбище. Екатеринбург, поминки, похоронный бизнес, цветы, похороны, кладбище
Похороны актера состоятся в среду Фото: Анна Майорова © URA.RU

У народного артиста СССР Владимира Андреева Андреева была ишемическая болезнь сердца, он плохо себя чувствовал себя в последнее время. Об этом журналистам рассказала его супруга актриса Наталья Селезнева.

По ее словам, Андреев умер в ее отсутствие, так как накануне ей пришлось уехать в столицу из-за лопнувшего в квартире шланга стиральной машины. «Я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет», — цитирует Селезневу «МК».

Артист скончался 29 августа на 91 году жизни. Любителям кино он известен ролями в таких фильмах, как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум». 27 августа Андреев отметил свое 90-летие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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