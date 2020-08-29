Супруга Андреева рассказала о последних днях жизни актера

У народного артиста СССР Владимира Андреева Андреева была ишемическая болезнь сердца, он плохо себя чувствовал себя в последнее время. Об этом журналистам рассказала его супруга актриса Наталья Селезнева.
По ее словам, Андреев умер в ее отсутствие, так как накануне ей пришлось уехать в столицу из-за лопнувшего в квартире шланга стиральной машины. «Я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет», — цитирует Селезневу «МК».
Артист скончался 29 августа на 91 году жизни. Любителям кино он известен ролями в таких фильмах, как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум». 27 августа Андреев отметил свое 90-летие.
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