Ввести в строй новую площадку планировалось через год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар на хлебокомбинате «СМАК» ускорит его переезд за город. Об этом URA.RU сообщили на предприятии.

«Летом прошлого года вблизи аэропорта Кольцово АО „СМАК“ приступило к строительству современного завода с инновационными линиями и новыми рабочими местами, — рассказали в пресс-службе хлебокомбината. — На данный момент возведен короб здания, налаживаются коммуникации».

Завершить строительства планировалось летом 2021 года, однако в связи с пожаром руководство предприятия намерено ускорить введение в строй новой площадки. Как сообщили в АО «СМАК», его генеральный директор Владилен Фуфаров обратился к региональным властям с просьбой оказать содействии в ускоренном получении разрешений на проведение газа и электричества.

«Все подрядчики готовы оптимизировать сроки работ», — отметили в пресс-службе «СМАКа».

Руководитель компании сообщил также о ситуации на предприятии после пожара. «Поставки хлебной продукции будут восстановлены в ближайшие дни, — заявил Фуфаров. — Сотрудники завода вернутся к полноценной работе уже завтра, 1 сентября».

На предприятии также отметили, что фасадная часть здания, построенного в 1927 году и являющаяся историческим памятником, в огне на пострадала.

Пожар на хлебокомбинате «СМАК» произошел утром 31 августа: площадь возгорания составила 800 м², в ликвидации пожара было задействовано 18 единиц техники и 83 пожарных. С предприятия было эвакуировано 250 человек.