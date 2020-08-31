Свердловский школьник пытался руками остановить машину

Школьник не справился с управлением автомобиля Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Красноуфимске 12-летний подросток угнал у своих родителей автомобиль, однако не справился с управлением и оказался под его колесами. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

По информации силовиков, около 22:30 по местному времени молодой человек в отсутствии родителей взял ключи от их автомобиля ВАЗ-2107. Затем он запустил двигатель и включил заднюю передачу. Автомобиль начал движение задним ходом, а подросток на ходу выскочил из салона, подбежал к задней части и попытался остановить машину руками.

В результате ребенок оказался под колесами автомобиля. С повреждениями головы и грудной клетки его доставили в красноуфимскую больницу.

По информации силовиков, ранее подросток управлял этим автомобилем с разрешения отчима. Однако во всех случаях поездки проходили под присмотром взрослых.

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