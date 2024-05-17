Wildberries объяснил, что будет с заказами екатеринбуржцев после закрытия склада, где нашли труп

Заказы екатеринбуржцев отправят в другие места после ЧП на складе Wildberries

17 мая 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Посылки будут направлять на склад, расположенный на улице Испытателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заказы екатеринбуржцев от Wildberries отправят на склад, который находится на улице Испытателей, после закрытия помещения маркетплейса на Перспективной из-за гибели 27-летней сотрудницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «На хранение можно отправлять товары на склад „Екатеринбург — Испытателей“. Также с 17 мая открылся новый распределительный центр „Екатеринбург — Чкаловский“ для приемки по модели „Маркетплейс“. Кроме того, ближайшие к Екатеринбургу логоцентры в Нижнем Тагиле, Тюмени и Челябинске принимают аналогичные поставки», — пояснили в Wildberries. Помещение на Перспективной закрыто до конца июня после трагедии, которая произошла ночью 8 мая. Тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заказы екатеринбуржцев от Wildberries отправят на склад, который находится на улице Испытателей, после закрытия помещения маркетплейса на Перспективной из-за гибели 27-летней сотрудницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «На хранение можно отправлять товары на склад „Екатеринбург — Испытателей“. Также с 17 мая открылся новый распределительный центр „Екатеринбург — Чкаловский“ для приемки по модели „Маркетплейс“. Кроме того, ближайшие к Екатеринбургу логоцентры в Нижнем Тагиле, Тюмени и Челябинске принимают аналогичные поставки», — пояснили в Wildberries. Помещение на Перспективной закрыто до конца июня после трагедии, которая произошла ночью 8 мая. Тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР.