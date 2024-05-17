Wildberries объяснил, что будет с заказами екатеринбуржцев после закрытия склада, где нашли труп

Заказы екатеринбуржцев отправят в другие места после ЧП на складе Wildberries
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Стелла Курган. Курган, wildberries, грузовая машина, вайльдбериз
Посылки будут направлять на склад, расположенный на улице Испытателей Фото:

Заказы екатеринбуржцев от Wildberries отправят на склад, который находится на улице Испытателей, после закрытия помещения маркетплейса на Перспективной из-за гибели 27-летней сотрудницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«На хранение можно отправлять товары на склад „Екатеринбург — Испытателей“. Также с 17 мая открылся новый распределительный центр „Екатеринбург — Чкаловский“ для приемки по модели „Маркетплейс“. Кроме того, ближайшие к Екатеринбургу логоцентры в Нижнем Тагиле, Тюмени и Челябинске принимают аналогичные поставки», — пояснили в Wildberries.

Помещение на Перспективной закрыто до конца июня после трагедии, которая произошла ночью 8 мая. Тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР.

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Заказы екатеринбуржцев от Wildberries отправят на склад, который находится на улице Испытателей, после закрытия помещения маркетплейса на Перспективной из-за гибели 27-летней сотрудницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «На хранение можно отправлять товары на склад „Екатеринбург — Испытателей“. Также с 17 мая открылся новый распределительный центр „Екатеринбург — Чкаловский“ для приемки по модели „Маркетплейс“. Кроме того, ближайшие к Екатеринбургу логоцентры в Нижнем Тагиле, Тюмени и Челябинске принимают аналогичные поставки», — пояснили в Wildberries. Помещение на Перспективной закрыто до конца июня после трагедии, которая произошла ночью 8 мая. Тогда погибла сотрудница, по предварительным данным, упав с седьмого этажа мезонины. На место вызвали скорую, но девушка скончалась до приезда медиков. За дело взялись сотрудники СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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