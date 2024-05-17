Суд арестовал имущество челябинского экс-замгубернатора из-за дела по ДТП

17 мая 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Суд наложил арест на имущество Косилова из-за приостановления дела о выплатах Вяткиным Фото: Вадим Ахметов новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова Сосновский райсуд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова, признанного виновным в ДТП, где пострадала студентка из Свердловской области Анастасия Вятника. Стоимость собственности под арестом равна порядка 47 миллионам рублей. «Он заболел, насколько я поняла, даже лег в больницу и попросил отложить заседания до его выздоровления. Арест наложили, потому что непонятно, сколько он будет болеть», — сообщила изданию «74.ру» мать Вяткиной Светлана. Стоимость арестованного имущества равна сумме, которую семья заявила в иске к Косилову. Средства порядка 47 миллионов рублей нужны для покупки необходимых вещей и реабилитации свердловчанки. Сейчас восстановлением пострадавшей семья занимается в домашней обстановке. Как сообщила мать Вяткиной, у девушки стало получаться связать два-три слова в одной фразе и без помощи родителей передвигаться на ходунках. Рассмотрение иска к Косилову приостановили в апреле. Тогда экс-чиновник предоставил справку об инвалидности. Юрист семьи Игорь Липатников сообщил URA.RU, что до подачи иска неоднократно предлагал заключить мировое соглашение с последующей выплатой средств семье пострадавшей, но адвокаты Косилова настаивают на снижении суммы компенсации. Анастасия Вяткина пострадала в ДТП летом 2019 года. Lexus Косилова выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, в которой ехала компания свердловчан. Вяткина стала инвалидом, получив самые тяжелые травмы из всех попутчиков. Экс-чиновника признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы. Стороны уже заключали мировое соглашение. Согласно договоренностям Косилов должен был возместить потраченные на лечение студентки средства. Однако с мая 2023 года выплаты прекратились. Представители экс-замгубернатора заявили об отсутствии денег у клиента, а мать пострадавшей подала новый иск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сосновский райсуд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова, признанного виновным в ДТП, где пострадала студентка из Свердловской области Анастасия Вятника. Стоимость собственности под арестом равна порядка 47 миллионам рублей. «Он заболел, насколько я поняла, даже лег в больницу и попросил отложить заседания до его выздоровления. Арест наложили, потому что непонятно, сколько он будет болеть», — сообщила изданию «74.ру» мать Вяткиной Светлана. Стоимость арестованного имущества равна сумме, которую семья заявила в иске к Косилову. Средства порядка 47 миллионов рублей нужны для покупки необходимых вещей и реабилитации свердловчанки. Сейчас восстановлением пострадавшей семья занимается в домашней обстановке. Как сообщила мать Вяткиной, у девушки стало получаться связать два-три слова в одной фразе и без помощи родителей передвигаться на ходунках. Рассмотрение иска к Косилову приостановили в апреле. Тогда экс-чиновник предоставил справку об инвалидности. Юрист семьи Игорь Липатников сообщил URA.RU, что до подачи иска неоднократно предлагал заключить мировое соглашение с последующей выплатой средств семье пострадавшей, но адвокаты Косилова настаивают на снижении суммы компенсации. Анастасия Вяткина пострадала в ДТП летом 2019 года. Lexus Косилова выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, в которой ехала компания свердловчан. Вяткина стала инвалидом, получив самые тяжелые травмы из всех попутчиков. Экс-чиновника признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы. Стороны уже заключали мировое соглашение. Согласно договоренностям Косилов должен был возместить потраченные на лечение студентки средства. Однако с мая 2023 года выплаты прекратились. Представители экс-замгубернатора заявили об отсутствии денег у клиента, а мать пострадавшей подала новый иск.