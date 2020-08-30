Учебный год начнется в условиях продолжающейся пандемии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 августа — 264-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 174-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтвержден 14 401 случай заражения, выздоровели 11 283 и скончались 370 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 995 319 (+4 993) случаев заражения. Вылечились 809 387 (+2 405) пациентов — более 81% от заболевших. Умерли 17 176 (+83) человек — 1,7% от заразившихся.

Волну заражений остановили

Если в субботу и в воскресенье в Челябинской области зафиксировали всплеск заражений — 78 и 75 случаев соответственно — то к 31 августа заболеваемость пошла на спад, вернувшись к привычной цифре «73». Умерли четверо жителей региона, причем непосредственной причиной смерти COVID стал для относительно молодых пациентов — 37-летней женщины и 49-летнего мужчины. Выздоровели только пять южноуральцев.

Коронавирус убил экс-министра

В Челябинске в ковидном госпитале скончалась экс-министр социальных отношений региона Надежда Гартман, заразившаяся новой инфекцией. У 71-летней женщины была тяжелая форма диабета, на которую «наложилась» коронавирусная пневмония. Социальное ведомство области Гартман возглавляла с июня 2004-го по январь 2011 года, после чего руководила общественным советом при министерстве.

Но не смог одолеть действующих чиновников

Первый замминистра экологии Игорь Гилев и замминистра Виталий Безруков выписались из больницы, куда попали после массовой вспышки коронавируса в ведомстве. Обоим потребуется реабилитация. «Остальные также постепенно возвращаются на работу и чувствуют себя хорошо. Некоторые еще находятся на больничном, но их здоровью ничего не угрожает. Многие сотрудники министерства продолжают работать в режиме удаленного доступа», — рассказал URA.RU сам Безруков.

Заболевших школьников будут считать каждый день

Уже со 2 сентября региональный минздрав начнет получать данные о заболевших ОРВИ учениках школ. Администрация учебных заведений ежедневно будет отсылать в область данные об общем количестве учеников и тех, кто заболел перед началом или во время занятий. Данные будут сводиться в медицинской информационной системе, после чего сравниваться с ситуацией предыдущего дня и прошлого года.

В челябинских «запретках» сняли карантин

Губернатор Алексей Текслер отменил ограничительные меры, введенные на период пандемии коронавируса в трех городах — Озерске, Снежинске и Трехгорном. Все они — закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), где расположены предприятия Росатома. Выезд с их территории для зарегистрированных там граждан был ограничен с 7 апреля. Исключение делалось лишь для нуждающихся в срочных операциях. Для въезжающих в «атомные города» со стороны ограничения были еще более жесткими.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

В уральских поездах дальнего следования снова можно заказывать дополнительное питание. Это возможно лишь в поездах, где имеются вагоны-рестораны. Пассажиры могут выбрать блюда из перечня и составить заказ на весь маршрут следования, выбрав собственный режим питания из трех возможных: «Полный пансион» (завтрак, обед и ужин), «Полупансион» (завтрак и ужин), а также режим «Только завтрак», «Только обед» или «Только ужин», сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Оформить услугу можно у проводника, в кассах или в личном кабинете на официальном сайте РЖД.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.