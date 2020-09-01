В школе №79 гости осмотрели кабинет ОБЖ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские политики 1 сентября отправились в школы. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский успел в этот день посетить несколько школ — с главой региона Евгением Куйвашевым он осмотрел новую школу в микрорайоне Солнечный. А уральский полпред Николай Цуканов в кабинете ОБЖ школы №79 вместе с градоначальником вспомнил, как делать искусственное дыхание.

Цуканов, посещая школу, с интересом осмотрел манекен, на котором ученики осваивают навыки реанимационных действий. «У нас был случай, когда мальчишка-школьник спас мужчину», — напомнил замгубернатора Павел Креков. Николай Цуканов отметил важность того, чтобы все этапы при оказании помощи были соблюдены. «Потому что кто-то начинает делать, запал язык — и вы понимаете последствия», — объяснил он.

Мэр города Александр Высокинский напомнил, что до 2023 года в городе планируется построить школы на 20 тысяч мест, при этом потребность города — около 50 тысяч мест. «Каждая построенная школа будет лучше, чем предыдущая», — пообещал он. Он добавил, что удалось решить проблему «резиновой» школы в Краснолесье, и теперь самой большой оказалась школа №79, где 22 первых класса.

Александр Высокинский (слева) рассказал Николая Цуканову (справа), что нагрузка на школы города постепенно снижается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев перед тем, как зайти в здание новой школы в Солнечном, пообщался с жителями микрорайона. Он напомнил, что к Универсиаде рядом будут построены дворец художественной гимнастики и новая дорожная развязка. Позже с застройщиком, АО «Форум-групп», которое развивает район, было подписано соглашение о создании культурно образовательного кластера, куда, помимо центра художественной гимнастики, войдут хореографический колледж, детский сад, инновационная школа, кванториум, бассейн. Куйвашев отдельно подчеркнул, что для создания новой школы изучался опыт ведущих зарубежных стран.

Медийное лицо компании УГМК Алексей Свалов 1 сентября отправился в родную школу в Нижнем Тагиле. «Я долго думал, чем удивить современных ребят, и решил подарить им удивительное путешествие в историю нашей страны. 100 учеников моей родной школы смогут посетить музейный комплекс УГМК», — рассказал он.

Евгений Куйвашев осмотрел новую школу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортом школьники смогут заниматься на свежем воздухе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школа оборудована современной техникой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В спортзале можно поупражняться в скалолазании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столовая также оборудована по современным стандартам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU