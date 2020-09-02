Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев приедет в Югру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральный министр приедет в Югру — в Сургуте восстановили подачу электричества — нефтяные компании помогли больной девочке — руководитель югорского избиркома отчитался о доходах. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

В ХМАО приедет федеральный министр

В Югру в начале сентября приедет министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Он посетит открытие набережной «Сэн Пай» в Белоярском.

В Сургуте восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение в Восточном районе Сургута после попадания молнии в трансформаторную подстанцию.

Нефтяники помогли в лечении больной девочки

Нефтяные компании Юргы сделали крупные пожертвования и закрыли сбор денег на лечение маленькой девочки Ульяны Александровой из Нефтеюганска, которая больна спинальной мышечной атрофией.

Глава избиркома Югры отчитался о доходах

Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев в 2019 году заработал на 2,3 млн рублей меньше, чем за предыдущий год. Также Корнеев владеет квартирой и автомобилями BMW X3 и ВАЗ 21043.