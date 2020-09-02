02 сентября 2020
01 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 3 сентября. Югру посетит глава Минстроя РФ, нефтяники помогли больному ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, якушев владимир
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев приедет в Югру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральный министр приедет в Югру — в Сургуте восстановили подачу электричества — нефтяные компании помогли больной девочке — руководитель югорского избиркома отчитался о доходах. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

В ХМАО приедет федеральный министр

В Сургуте восстановили электроснабжение

Нефтяники помогли в лечении больной девочки

Глава избиркома Югры отчитался о доходах

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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