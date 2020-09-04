Верка Сердючка выпустила новый альбом спустя 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый альбом Верки Сердючки называется SEXY Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певица Верка Сердючка (псевдоним украинского музыканта Андрея Данилко) выпустила новый альбом. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.

«Мини-альбом SEXY на всех площадках!» — написала Сердючка. Отметим, что последний альбом Серючка выпускала в 2008 году.

На пластинке четыре трека: «Make it rain champagne», «Swedish lullaby», «Sexy» и «Disco kicks». Официальная премьера песни «Make it rain champagne» состоялась еще в декабре 2019 года, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...