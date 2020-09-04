Верка Сердючка выпустила новый альбом спустя 12 лет

Новый альбом Верки Сердючки называется SEXY
Певица Верка Сердючка (псевдоним украинского музыканта Андрея Данилко) выпустила новый альбом. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.
«Мини-альбом SEXY на всех площадках!» — написала Сердючка. Отметим, что последний альбом Серючка выпускала в 2008 году.
На пластинке четыре трека: «Make it rain champagne», «Swedish lullaby», «Sexy» и «Disco kicks». Официальная премьера песни «Make it rain champagne» состоялась еще в декабре 2019 года, передает агентство Nation News.
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