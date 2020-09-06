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Самое актуальное в ЯНАО на 7 сентября. Бывший кандидат в депутаты станет чиновником, политологи предрекают провокации перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьск. ЯНАО, выборная урна, выборы, бюллетени, голосование
Инсайдеры сообщают, что на некоторых участках в ЯНАО могут убрать КОИБы Фото: Александр Константинов © URA.RU

Инсайдеры рассказали о возможных фальсификациях на выборах — политологи говорят о провокациях перед голосованием — бывший кандидат в депутаты получит пост в администрации Салехарда. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:

С участков ЯНАО могут убрать КОИБы

  • На избирательных участках, где есть возможность победы оппозиционных кандидатов, планируется убирать КОИБы. Это будет сделано для того, чтобы было проще сфальсифицировать выборы. Об этом сообщили инсайдеры агентства URA.RU.

Эксперты предрекают упорную борьбу на выборах

Снявшийся с выборов кандидат станет чиновником

Сотрудники МЧС спасли 155 человек

  • С 1 января 2020 года и до настоящего дня на Ямале пожарные спасатели вывели из огня 155 человек. Кроме того, благодаря работе пожарных, были спасены материальные ценности на сумму свыше 908 млн руб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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