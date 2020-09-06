Инсайдеры сообщают, что на некоторых участках в ЯНАО могут убрать КОИБы
Инсайдеры рассказали о возможных фальсификациях на выборах — политологи говорят о провокациях перед голосованием — бывший кандидат в депутаты получит пост в администрации Салехарда. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:
С участков ЯНАО могут убрать КОИБы
- На избирательных участках, где есть возможность победы оппозиционных кандидатов, планируется убирать КОИБы. Это будет сделано для того, чтобы было проще сфальсифицировать выборы. Об этом сообщили инсайдеры агентства URA.RU.
Эксперты предрекают упорную борьбу на выборах
- Самая серьезная борьба за места в ЗС ЯНАО может развернуться на востоке округа, где много оппозиционных кандидатов. По прогнозам политологов, в Новом Уренгое и Ноябрьске могут пройти провокации и скандалы.
Снявшийся с выборов кандидат станет чиновником
- Отказавшийся от участия в выборах в Ямальское законодательное собрание депутат от ЛДПР Иван Вершинин может занять один из ключевых постов в администрации Салехарда.
Сотрудники МЧС спасли 155 человек
- С 1 января 2020 года и до настоящего дня на Ямале пожарные спасатели вывели из огня 155 человек. Кроме того, благодаря работе пожарных, были спасены материальные ценности на сумму свыше 908 млн руб.
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