На единоросса-спортсмена написали заявление в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На выборах в Нижнем Тагиле оппозиция пытается через прокуратуру снять с выборов единоросса. Как рассказала URA.RU кандидат в депутаты гордумы от партии «Яблоко» Надежда Журавлева, она написала жалобы в городской и областной избиркомы, а также подала в прокуратуру заявление на своего оппонента Александра Долгорукова.

В ее избирательный штаб обратился человек, который проживает в 10-м округе, и рассказал о том. что за Долгорукова якобы агитируют сотрудники Пенсионного фонда. «5 сентября сотрудник Отдела доставки пенсий принес пенсию вместе с агитационной листовкой кандидата в депутаты Долгорукова и попросил заполнить анкету для того же кандидата, где просят раскрыть свои персональные данные. После этого обратившийся к нам мужчина написал заявление в избирком», — рассказала «яблочница».

Другой конкурент Долгорукова, глава Нижнетагильского горкома КПРФ Михаил Бояркин, попросил облпрокурора Сергея Охлопкова и председателя счетной палаты Свердловской области Елену Новоторженцеву оценить целесообразность начисления единороссу зарплаты в 170 тысяч рублей. Новоиспеченный политик трудится в должности директора СШОР «Юпитер». «Долгоруков заработал за 2019 год более 2 млн рублей (в месяц более 170 тысяч рублей), работая директором в муниципальных спортшколах, а деньги на его зарплату идут из местного бюджета. А в это же время тагильский спорт испытывает проблемы, где народные команды ФК „Уралец“, ХК „Спутник“, команда по хоккею с мячом „Металлург“ и многие другие виды спорта идут с протянутой рукой», — заявил коммунист. В штабе Александра Долгорукова от комментариев отказались.