Тихановская призвала ввести санкции против властей Беларуси

Светлана Тихановская призвала освободить политзаключенных в республике Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила ввести санкции против руководства республики. Об этом она заявила, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», — цитирует Тихановскую РИА «Новости». Она попросила оказать на «этого человека, отчаянно цепляющегося за власть» международное давление. Тихановская также потребовала освобождения политзаключенных в стране.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита сообщил, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии и фальсификацию на президентских выборах. Мишель указал, что страны ЕС готовы сопровождать мирный переход власти в республике по демократическим нормам, передает VSE42.Ru. Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Белоруссии состоялись и у него есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами голосования, передает «Утро.ру».