В Челябинской области полицейского поймали на воровстве

Бывший силовик получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель отдельного батальона ДПС в Магнитогорске попался на присвоении топлива для служебных машин и злоупотреблении полномочиями. Экс-полицейского приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«В 2019 году осужденный похищал топливо, предназначенное для заправки служебного транспорта. Также он отдал незаконные указания подчиненным о непривлечении к ответственности двух административных правонарушителей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Преступления выявили сотрудники УФСБ по региону, они же занимались оперативным сопровождением расследования.

Летом 2019 года в Магнитогорске прошла настоящая зачистка ГИБДД. В июле сотрудники ФСБ задержали командира батальона ДПС Владимира Лукашова. После ареста и предъявления обвинения в поборах с водителей майор был уволен из полиции. За ним арестовали рядового инспектора ГИБДД по обвинению в получении 110-тысячной взятки. Чуть ранее суд признал виновным в получении взяток экс-начальника экзаменационного отделения магнитогорской ГИБДД Алексея Петрашова.