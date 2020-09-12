В соцсетях распространяется информация о том, что казаки брызнули девушке в лицо перцовым баллончиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В социальных сетях появилась информация о том, что казаки в Екатеринбурге брызнули в лицо девушке перцовым баллончиком. В беседе с URA.RU уральские атаманы заявили, что непричастны к инциденту, но ситуация выгодна тем, кто желает дискредитировать идею казачества.

Информацию о нападении на екатеринбурженку распространяют пользователи Instagram. Якобы вечером в субботу, 12 сентября, неизвестные казаки брызнули в лицо девушке перцовым баллончиком. Место ЧП не уточняется. Также автор сообщения советует своим подписчикам быть аккуратнее на улицах Екатеринбурга. На момент публикации материала владелец аккаунта, где опубликовано сториз, журналисту URA.RU не ответила.

Атаман «Уральского казачества» Геннадий Ковалев считает, что к инциденту могут быть причастны те, кто патрулируют улицы Екатеринбурга. Но подчеркнул, что его казаки подобным не занимаются. «Казаки никогда не были жандармами, они защищали границы России. Сейчас так называемые ряженные надевают казачью форму и патрулируют улицы. Есть те, кому выгодно дискредитировать идею казачества», — поделился с URA.RU Ковалев.

Собеседник заявил, что патрули в Екатеринбурге проводит станица «Горный Щит», которой руководит атаман Олег Сененко. По словам Ковалева, в нее может вступить «любой человек с улицы».

Сененко подтвердил, что его казаки действительно выходят в патрули на Плотинке, где проводится семейный фестиваль. Но, как подчеркнул Сененко, на прохожих они не нападают. «Брызгать в глаза девушке баллончиком, газом или дезодорантом для тела — это адекватная информация? У наших хлопцев достоинство есть. За такие вещи можно плотно лечь на лавку», — рассказал URA.RU атаман станицы «Горный щит».

Заявлений в полицию о нападении казаков на девушку не поступало. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рекомендуют пострадавшей обратиться в правоохранительные органы.

В столице Свердловской области проходит фестиваль «Уральская неделя гордости», организованный Ресурсным центром ЛГБТ. Казаки заявили, что не допустят его проведения и устроили рейды по центру города, а также выстроили пикеты перед гей-клубом.

Сообщения о нападении казаков на девушку распространяются в сториз в Instagram Instagram