«Росгосстрах» потребовал от бывшего владельца 205 млн долларов

Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову. Речь в иске идет о потере компанией 205 млн долларов в период с 2012 по 2017 год из-за договоров перестрахования.
«Действия Данила Хачатурова причинили ущерб компании на сумму более чем 205 млн долларов. При этом общая сумма сомнительных договоров, заключенных бывшими топ-менеджерами РГС, превышает 400 млн долларов», — заявил РБК представитель страховой компании.
По версии истца, средства, которые должны были обеспечить РГС перестраховочным покрытием, обеспечили «выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании». Однако адвокат Хачатурова Алексей Мельников назвал иск абсолютно голословным и не подтвержденным необходимыми доказательствами, отметив, что Хачатуров как президент компании «никогда лично не занимался вопросами перестрахования».
Миллиардер Данил Хачатуров работал в «Росгосстрахе» с 2002 года. Он начинал с должности советника гендиректора ОАО «Росгосстрах». С 2004 по 2012 год занимал пост гендиректора ХК «Росгосстрах». До 2017 года работал в должности председателя Совета директоров группы компаний «Росгосстрах». Хачатуров неоднократно был включен в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.
В июле брата Данила Хачатурова, бывший совладелец «Росгосстраха» Сергея Хачатурова суд лишил свободы на восемь лет по обвинению в мошенничестве и легализации более шести млрд рублей. Он также признан виновным в присвоении и растрате имущества на 2,4 млрд рублей, напоминает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в