Путин заявил, что Россия побеждает пандемию коронавируса

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Владимир Путин на заводе
Россия успешно борется с ковид, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У России получается эффективно противостоять пандемии коронавируса. Смертность от ковид в РФ ниже, чем во многих странах, объяснил российский президент Владимир Путин во время открытия медцентров Минобороны, которое прошло по видеосвязи.

«Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции. Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент уточнил, что Россия находится на 100 месте по числу умерших в мире и на 40 месте по количеству зараженных. Выявление больных на ранних стадиях помогает России защищать жизнь и здоровье миллионов людей, подчеркнул Путин.

Уже разработана первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». Через полгода она станет доступна людям всех возрастов. При этом Роспотребнадзор уверен, что ковид станет сезонной инфекцией, так как, например, у врачей уже вырос популяционный иммунитет, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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