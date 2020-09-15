Путин заявил, что Россия побеждает пандемию коронавируса

У России получается эффективно противостоять пандемии коронавируса. Смертность от ковид в РФ ниже, чем во многих странах, объяснил российский президент Владимир Путин во время открытия медцентров Минобороны, которое прошло по видеосвязи.
«Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции. Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан», — приводит слова Путина ТАСС.
Президент уточнил, что Россия находится на 100 месте по числу умерших в мире и на 40 месте по количеству зараженных. Выявление больных на ранних стадиях помогает России защищать жизнь и здоровье миллионов людей, подчеркнул Путин.
Уже разработана первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». Через полгода она станет доступна людям всех возрастов. При этом Роспотребнадзор уверен, что ковид станет сезонной инфекцией, так как, например, у врачей уже вырос популяционный иммунитет, пишет агентство Nation news.
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