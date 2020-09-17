«Ведомости»: в ЦИК обсуждают замену пожилых членов комиссии

В ЦИК рассматривают вариант замены пожилых членов комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед думскими выборами 2020 года из Центризбиркома могут убрать членов комиссии старше 70 лет. При принятии решения будут «учитывать активность их позиции». Об этом журналистам рассказал источник в ЦИК.

«Сейчас старше 70 лет пять членов комиссии: зампред комиссии Николай Булаев (в 2016 году назначался в ЦИК по квоте Совета Федерации), бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев (квота президента), представитель КПРФ Евгений Колюшин, представители „Единой России“ Валерий Гальченко и Валерий Крюков (квота Госдумы)», — пишет газета «Ведомости».

В пользу Булаева, как отмечает издание, говорит его активная работа зампредом комиссии, а в пользу Эбзеева — тот факт, что он во время выборов президента в 2018 году обосновал с позиции юриста недопуск блогера Алексея Навального. Зампред ЦК КПРФ Юрия Афонин в беседе с журналистом газеты заявил, что Колюшин — опытный юрист, он в хорошей форме и будет предложен снова, пояснили в партии.

Крюков, как сказал собеседник издания в ЦИК и человек из «Единой России», «давно хочет уйти в отставку», хотя является одним из самых опытных членов комиссии. Сам он отказался от комментариев. Что касается Гальченко, им якобы недовольна председатель ЦИК Элла Памфилова. По словам источника газеты, близкого к администрации президента, есть вероятность, что он может уйти в отставку. В то же время отмечается, что пока кадровые перемены не очевидны.