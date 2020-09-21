Россия возвращается к летним пиковым показателям по коронавирусу

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За сутки в России выявлено 6 196 новых случаев COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Третьи сутки подряд число новых случаев коронавируса в России превышает шесть тысяч. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 6 196 (+48) новых случаев коронавируса в 84 регионах», — сообщили в оперштабе. Выздоровело 2 616 человек, зафиксирован 71 летальный исход. Всего с начала эпидемии коронавируса в России заразилось 1 109 595 человек, 911 973 из них выздоровели, 19 489 погибли.

Больше всего заражений выявлено в Москве — 915 случаев коронавируса. Также среди рекордсменов держится Санкт-Петербург — 209 больных. На третьем месте по заболеваемости вышла Московская область с 193 зараженными.

В регионах УрФО лидерство по количеству заражений сохраняет Свердловская область (+123). За ней по заболеваемости идет ХМАО (+98) и Пермский край (+70). В Челябинской области 68 новых случаев инфекции, в ЯНАО и Тюменской области по 65 зараженных за сутки. Меньше всего заражений коронавирусом по-прежнему остается в Курганской области (26).

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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