Специально для Ивана Урганта изготовили три глиняных игрушки-свистульки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус сделала глиняные игрушки-свистульки в форме барана, козла и петуха для передачи «Вечерний Урагант». Об этом она написала в своем аккаунте «ВКонтакте».

«Давно я не лепила свистулек, но решила вспомнить это дело. Специально для „Вечернего Урганта“. Вот готова троица: баран, козел и петух», — написала Пинус. Игрушки она адресовала ведущему передачи Ивану Урганту, его помощнику Дмитрию Хрусталеву и директору «Первого канала» Константину Эрнсту. При этом депутат предложила им решить самостоятельно, кому какая игрушка достанется.

Пинус сделала такой подарок в ответ на то, что ее упомянули в «Вечернем Урганте». Благодаря обретенной популярности депутат уже собрала деньги на муфельную печь для изготовления игрушек. В этом ей помогли подписчики.

Ранее Ургант в эфире своей передачи предложил Пинус изготавливать свистульки для российских пенсионеров. Ведущий пошутил, что это поможет избирателям привлечь внимание депутата.

Фото: аккаунт Натальи Пинус »«ВКонтакте»