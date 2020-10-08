В Кремле высказались о ситуации в Киргизии. «Бардак и хаос»

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация в Киргизии стабилизируется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протесты, проходящие в Киргизии, создали хаос в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация (в Киргизии — прим. ред.) напоминает бардак и хаос», — подчеркнул Песков. Он выразил надежду, что беспорядки в стране прекратятся, и общественная ситуация придет в норму.

Песков призвал председателя Совета руководителей органов безопасности СНГ Александра Бортникова и исполняющего обязанности председателя комитета национальной безопасности Киргизии поспособствовать наступлению порядка в республике. Песков подтвердил информацию о прошедшей встрече политиков.

В Киргизии 4 октября состоялись выборы в парламент. Из шестнадцати партий появились только четыре. Это вызвало массовые протесты.

В ООН заявили, что готовы помочь в возвращении общественного порядка в Киргизии, передает RT. Об этом заявил постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело. Президент республики пропал из страны, и его местоположение неизвестно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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