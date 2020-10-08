В республике начались беспорядки после парламентских выборов (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Киргизии пропал президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

«Пропал президент Сооронбай Жээнбеков. Его местонахождение неизвестно», — приводит «Интерфакс» слова силовика. Суваналиев добавил, что пограничники Киргизии получили приказ не выпускать из страны первых лиц государства, границы страны закрыты в целях безопасности.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из 16 партий прошли четыре. Это вызвало массовые протесты, которые переросли в беспорядки, передает агентство RNS . По словам Суваналиева, президент Киргизии и премьер-министр не появлялись на публике с начала протестов. За это время было выпущено несколько видеообращений Жээнбекова, но неизвестно, где они были записаны. По информации министерства здравоохранения республики, за дни беспорядков пострадали 1002 человека, один скончался.

В администрации президента РИА «Новости» заверили, что глава Киргизии ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло. Сейчас политик находится в Бишкеке, заявили представители его пресс-службы.