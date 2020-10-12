12 октября 2020

Довыборы в Екатеринбурге растянут на 10 дней. Причина

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Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, выборы, голосование, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию, избирательный участок1702
Первый опыт — голосование за Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Довыборы в Екатеринбургскую гордуму пройдут по коронавирусным правилам. Как сообщили URA.RU в городской избирательной комиссии, досрочное голосование растянется на 10 дней: с 11 по 21 ноября 2020 года.

Голосование в рабочие дни будет организовано с 16.00 до 20.00, в выходные дни — с 10.00 до 14.00. Основным днем голосования станет 22 ноября. «Это сделано в связи с противоэпидемическими предосторожностями, чтобы избежать массового скопления людей на фоне пандемии коронавируса», — пояснили в избиркоме. Аналогичным образом было организовано голосование за поправки в Конституцию в конце июня 2020 года.

Норма о трехдневном голосовании, которую 13 октября внесли в Избирательный кодекс Свердловской области депутаты областного заксобрания, применена не будет. «Возможно, ее используют на последующих выборах», — прокомментировали в избирательной комиссии. Как писало URA.RU, довыборы в избирательных округах №3 и №9 пройдут в связи со смертью депутата Елены Дерягиной и приговором по уголовному делу в отношении депутата Олега Кагилева.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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