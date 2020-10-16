Соцсети ответили правительству на выходной 31 декабря. «Выходные от безработицы? Оригинально»

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
31 декабря 2021 года россияне смогут не выходить на работу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россияне не будут работать 31 декабря 2021 года. Постановление о переносе нерабочих дней в следующем году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россияне неоднозначно отреагировали на новость. Кто-то радовался, что сможет спокойно приготовить оливье. Другие же обвиняли сограждан в любви к безделью.

Выходной 31 декабря — не повод отказаться от веселого рабочего дня
Россияне радуются, что у них будет время подготовить праздничный стол
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Любители шашлыков недовольны
Властям напоминают, что далеко не у всех россиян есть от чего отдыхать
Не все привыкли проводить 31 декабря в пределах необъятной
Работодатели могут недоплачивать за нерабочие дни, напоминают правительству
Во истину!

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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