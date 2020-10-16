31 декабря 2021 года россияне смогут не выходить на работу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россияне не будут работать 31 декабря 2021 года. Постановление о переносе нерабочих дней в следующем году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россияне неоднозначно отреагировали на новость. Кто-то радовался, что сможет спокойно приготовить оливье. Другие же обвиняли сограждан в любви к безделью.

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