Губернаторы начнут контролировать правительство РФ в этом году

Председателем Госсовета будет президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госсовет может начать работу в обновленном формате уже в 2020 году. Госдума планирует начать рассмотрение документа после 2 ноября. В Совете Федерации законопроект о новых полномочиях Госсовета также ожидают получить уже в ноябре.

«Поскольку это президентский законопроект, мы постараемся очень быстро его рассмотреть и передать в верхнюю палату. Думаю, что это произойдет в первой половине ноября», — заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Сенатор Владимир Полетаев подтвердил, что документ будут рассматривать в приоритетном экспресс-порядке.

Принять законопроект о новом Госсовете важно, так как он дает регионам больше полномочий для решения своих проблем, отметил Полетаев. Сенатор назвал обновленный Госсовет коммуникационным каналом между гражданами и всеми ветвями власти, который должен заработать как можно скорее.

Законопроект посвящен системе единства публичной власти в РФ, считает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. По его мнению, Госсовет в своем новом статусе объединит все госорганы и институты, а сам станет координирующим звеном. При этом орган получит свободу в определении своих полномочий, отметил эксперт.

Госсовет может стать площадкой для регионов, с ролью которой не справился Совет Федерации, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Новый Госсовет повысит статус губернаторов, дав им больше возможностей, в том числе для обсуждения параметров федерального бюджета и законопроектов.

Госсовет был образован в России в сентябре 2000 года по указу президента Владимира Путина. В октябре 2020 Путин внес в Госдуму законопроект об обновлении Госсовета и структуры его работы. Среди новшеств — запрет членам органа на владение видом на жительство или гражданством других государств. Также чиновникам Совета будет запрещено хранить деньги за пределами РФ. Обновление Госсовета пройдет после включения положений об органе в Конституцию России.