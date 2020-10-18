Скандинавский циклон принесет в Пермский край резкое похолодание

Резкое похолодание в крае сменится кратковременным потеплением Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае установится предзимняя погода. По информации ГИС-центра Пермского классического университета, резкое похолодание принесет в регион скандинавский циклон. Пик похолодания придется на пятницу, 23 октября, но в выходные вновь может потеплеть.

«23 октября на Урал переместится гребень повышенного давления, сформированный в тылу циклона в арктическом воздухе. Ночью при прояснениях температура может понизиться до минус 10 градусов (при условии облачной погоды — до семи градусов ниже нуля), днем ожидается от 0 до минус 5 градусов», — указано на сайте ГИС-центра. В северных регионах Пермского края (Чердыни, Бисере) сформировался временный снежный покров.

При этом первые три дня начавшейся недели будут относительно теплыми. В понедельник на севере края потеплеет 5 градусов, на юге — до 10 градусов тепла. Существенных осадков на большей части края не ожидается.

В четверг, 22 октября, из-за вторжения циклона и арктического воздуха, похолодает до минус 4 градусов, возможны ливневые снегопады. Похолодание сменится потеплением в ближайшие выходные (возможно до плюс 8 градусов), но оно будет кратковременным из-за нового арктического вторжения.