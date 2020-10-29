29 октября 2020
28 октября 2020

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 29 октября. Ношение масок стало обязательным

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника 4. Тюмень, пациенты, люди в масках, замер температуры, измерение температуры
Пермяков начали штрафовать за отсутствие масок Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 октября, — 323-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 233-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 563 976 (+16 202) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 13 047 (+159) инфицированных. Выздоровело 8 691 заразившихся, умерло — 645 (в том числе от коронавируса — 390).

По данным Роспотребнадзора, из 159 новых заразившихся — 64 мужчины, 84 женщины и 11 детей. Из них 86 человек лечатся в больницах, 73 — амбулаторно на дому. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения инфекции — 1,1 (на 27 октября — 1,13).

Система здравоохранения Прикамья переведена на «военное положение» из-за роста заболеваемости. Об этом заявил главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. По словам медика, заразность коронавируса выросла. Если весной один больной заражал не более трех человек, то осенью — около десяти. Касатов призвал пермяков пользоваться масками и сократить социальные контакты, особенно с пожилыми родственниками.

Ношение защитных масок стало обязательным. Постановление Роспотребнадзора РФ вступило в силу 28 октября. Лица, находящихся на территории России, обязаны носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Пермяк получил максимальный штраф за то, что пренебрег защитной маской. Дело об административном правонарушении рассмотрено Орджоникидзевским райсудом Перми. В сентябре мужчина зашел в магазин без средств индивидуальной защиты. Тем самым, он нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ), указал суд. Летом этот же мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье.

Культурные учреждения Пермского края, а также известные артисты и музыканты выступили в поддержку врачей. В рамках акции «Спасибо врачам» медики получат пригласительные в театры и концертные площадки на постановки до конца 2021 года, Акцию поддержат Оперный театр, Театр-Театр, краевая филармония и другие учреждения культуры Прикамья.

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