29 октября 2020

Экс-министр обороны Сердюков летит в Екатеринбург. Его подруга Васильева открыла здесь выставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., сердюков анатолий
Бывший министр обороны встретится в губернатором Евгением Куйвашевым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков встретится с губернатором Евгением Куйвашевым, следует из графика главы региона. Экс-министр обороны летит в Екатеринбург, когда в регионе демонстрируют выставку его подруги и матери его ребенка Евгении Васильевой.

В составе делегации на Урал летит также заместитель гендиректора «Ростеха», специалист предприятия по проблемным и непрофильным активам Александр Назаров. Чиновники планируют посетить единственное в России месторождение изумрудов «Мариинский прииск». Предприятие столкнулось с финансовыми трудностями из-за падения спроса на драгоценные камни во время пандемии, «Ростех» в августе принял решение увеличить финансирование актива на 30%.

В рамках встречи также планируется обсудить перспективы работы подконтрольной Ростеху авиакомпании RedWings в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что региональные власти субсидируют ее полеты на 600 млн рублей.

Сердюков прилетит в Екатеринбург, когда в городе демонстрируется выставка картин его бывшей помощницы Евгении Васильевой. В период, когда Сердюков занимал пост министра обороны Васильева была осуждена на пять лет за коррупционные схемы в организации «Оборонсервис», но возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей и вышла по УДО. Осенью 2019 года у пары родился ребенок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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