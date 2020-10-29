Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков встретится с губернатором Евгением Куйвашевым, следует из графика главы региона. Экс-министр обороны летит в Екатеринбург, когда в регионе демонстрируют выставку его подруги и матери его ребенка Евгении Васильевой.
В составе делегации на Урал летит также заместитель гендиректора «Ростеха», специалист предприятия по проблемным и непрофильным активам Александр Назаров. Чиновники планируют посетить единственное в России месторождение изумрудов «Мариинский прииск». Предприятие столкнулось с финансовыми трудностями из-за падения спроса на драгоценные камни во время пандемии, «Ростех» в августе принял решение увеличить финансирование актива на 30%.
В рамках встречи также планируется обсудить перспективы работы подконтрольной Ростеху авиакомпании RedWings в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что региональные власти субсидируют ее полеты на 600 млн рублей.
Сердюков прилетит в Екатеринбург, когда в городе демонстрируется выставка картин его бывшей помощницы Евгении Васильевой. В период, когда Сердюков занимал пост министра обороны Васильева была осуждена на пять лет за коррупционные схемы в организации «Оборонсервис», но возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей и вышла по УДО. Осенью 2019 года у пары родился ребенок.
Подписывайтесь на URA.RU в