02 ноября 2020
01 ноября 2020
31 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 3 ноября. Больница закрылась на карантин, медики получат дополнительные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Ямальские медики будут получать дополнительные деньги за работу в другом регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики будут получать дополнительные деньги — больница закрылась на карантин — польская компания требует снизить цены на газ — в Ноябрьске приступил к работе новый глава полиции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:

Ямальским медикам начислят выплаты

Больница закрылась на карантин

  • Центральная больница Шурышкарского района перешла на карантинный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По сообщениям пресс-службы больницы, амбулаторно-поликлиническая помощь организована на дому и дистанционно.

Поляки требуют снижение цены на ямальский газ

  • Польская нефтегазовая компания подала заявку на снижение цен на российский природный газ с Ямала. В польской компании отметили, что согласно договору они имеют право раз в три года пересматривать ценовые условия.

В Ноябрьске приступил к работе новый глава ОМВД

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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