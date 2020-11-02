Ямальские медики будут получать дополнительные деньги за работу в другом регионе
Медики будут получать дополнительные деньги — больница закрылась на карантин — польская компания требует снизить цены на газ — в Ноябрьске приступил к работе новый глава полиции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:
Ямальским медикам начислят выплаты
- Медработникам Ямала, которые работают в Тюменской области, будут выплачивать дополнительные деньги. Такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов.
Больница закрылась на карантин
- Центральная больница Шурышкарского района перешла на карантинный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По сообщениям пресс-службы больницы, амбулаторно-поликлиническая помощь организована на дому и дистанционно.
Поляки требуют снижение цены на ямальский газ
- Польская нефтегазовая компания подала заявку на снижение цен на российский природный газ с Ямала. В польской компании отметили, что согласно договору они имеют право раз в три года пересматривать ценовые условия.
В Ноябрьске приступил к работе новый глава ОМВД
- Подполковник полиции Максим Краморев официально стал начальником ОМВД по Ноябрьску. Ранее, источники сообщили URA.RU об этом назначении.
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