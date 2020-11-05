Новые заболевшие выявлены в 30 терриориях края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 ноября, — 331-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 241-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 712 858 (+19 404) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 14 406 (+180) инфицированных. Выздоровели 9 500 заразившихся, умерли — 699 (в том числе от COVID-19 — 421).

Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона. Это новый рекорд по охвату территорий за сутки . Больше всего жителей, заболевших коронавирусом, выявлено в Перми — 69. На втором месте по заболеваемости Пермский район — 18 инфицированных, на третьем — Кунгур (17 заболевших).

Власти Прикамья сняли запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий. С 9 ноября матчи профессиональных клубов смогут проходить в присутствии болельщиков. Их количество будет ограничено — не более 20% от зрительской вместимости объекта. Обязательным является ношение средств индивидуальной защиты. Ограничения временно вводились с 26 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом в крае. Также стало с 9 ноября пермские театры возобновляют показ спектаклей для зрителей в обычном режиме.

На этой неделе в Пермский край будет поставлена вторая партия лекарств от производителя «Фармстандарт». Краевые аптеки получат 20 тысяч упаковок «Арбидола» и 150 тысяч пачек парацетамола. Таким образом, за две недели в крае будет распределено по аптекам 100 тысяч упаковок «Арбидола», 10 тысяч пачек «Азитромицина» и 150 тысяч упаковок «Парацетамола».? Ранее на совещании с аптечными сетями губернатор края Дмитрий Махонин заявил, что вопрос обеспечения лекарствами жителей региона актуален сейчас из-за повышенного спроса.

На лечение в домашних условиях больному с симптомами COVID-19 в Перми придется потратить порядка 8 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал пермяк, который потерял обоняние и почти четыре недели провел на больничном. При том, что официально коронавирус у мужчины не подтвердили, он сдавал тесты на антитела и принимал лекарства, которые, как правило, врачи выписывают ковид-зараженным: «Азитромицин», «Левофлаксоцин», Курантил» и другие. Пермяк признался, что не принимал жаропонижающие средства, поскольку у него не было температуры. Контрольный тест, который он сделал 22 октября, показал наличие в организме антител IgG, что является свидетельством перенесенного коронавируса.

Штрафы за нарушение карантина и масочного режима обжалует менее одного процента пермяков. По данным ГАС «Правосудие», с начала пандемии в краевой суд поступило лишь 127 жалоб, тогда как протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ составлено более 23 тысяч. Таким образом, обжалуется лишь 0,54% постановлений по делам об административных правонарушениях. Точное количество решений, где людей оштрафовали, неизвестно. К примеру, в Ленинском райсуде Перми с 1 апреля вынесено 1396 постановлений о назначении наказания. Всего же в суд поступило 1516 материалов и часть из них до сих пор не рассмотрена.