Тюменские депутаты с COVID-19 рассказали о последствиях болезни

Тюменские депутаты рассказали о поражении легких и КТ, назначенном на всякий случай Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты тюменской областной думы — Владимир Ковин, Тамара Казанцева и Виктор Рейн, закончили свое лечение от коронавируса. Парламентарии рассказали URA.RU как прошел их карантин, и с какими трудностями они столкнулись в ходе болезни.

«Три дня была температура. С первого дня мне назначили лекарства и КТ. Пришла врач, послушала, и сказала, что у меня 60% поражения легких. Но томография показала, что ничего такого нет. Сейчас тесты у меня отрицательные. Во время карантина я работал. В том числе, писал в Москву о проблеме с обеспечением тюменских аптек лекарствами», — рассказал Виктор Рейн.

«Повторные тесты отрицательные. Чувствую себя более-менее, не знаю, как будет дальше. Поражение легких у меня 5-7%. Сейчас идет неделя карантина, которую нужно выдержать», — сообщил URA.RU Владимир Ковин.

«Тесты отрицательные, выписываюсь на работу. Мне нужно закрыть больничный, но трудно разобраться, куда идти чтобы это сделать. Звонила в депздрав, там сказали, что узнают и перезвонят, но так и не связались. КТ показало, что у меня есть небольшое поражение легких. В целом симптомов никаких не было, если бы не тест — их я сдавала пять раз, я бы и не узнала. В думе вообще многие заболели — и депутаты, и работники аппарата, и водители», — рассказала Тамара Казанцева.

Все переболевшие депутаты вернутся к очной работе в думе в понедельник, на который назначено аппаратное совещание. Перед ним парламентарии тесты не сдавали, но по информации пресс-службы тюменской областной думы, других заболевших среди депутатов в настоящее время нет.