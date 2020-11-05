05 ноября 2020

Рекордное количество свердловчан с COVID оказалось в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , каталка, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, каталка больничная, машина скорой медицинской помощи
Число заболевших растет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 6 ноября 275 больных коронавирусом жителей Свердловской области находятся в реанимации, сообщили в региональном оперштабе. Таких показателей не было даже во время летнего пика (на 16 июля в реанимации было 160 пациентов, затем показатель снижался).

«Состояние 309 госпитализированных оценивается как тяжелое, 275 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 170 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Еще 1234 пациента больниц находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки выявлено 282 новых случая COVID-19. Зарегистрировано восемь случаев смерти больных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 815 летальных случаев. Выписано 287 человек. Общее число выписанных достигло 30 001 человек. С начала эпидемии коронавирусом заболело 37 895 свердловчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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