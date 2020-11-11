Полпред в УрФО проведет совещание с губернаторами — началось досрочное голосование — в области могут ужесточить режим самоизоляции — в Екатеринбурге не будут возводить ледовый городок — госпиталь ветеранов войн готовится к наплыву пациентов. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:
Новый полпред проведет совещание с губернаторами УрФО
- Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев 12 ноября проведет первое совещание с главами субъектов Урала. Заседание пройдет в формате видеосвязи.
Началось досрочное голосование на довыборах в гордуму
- В Екатеринбурге началось досрочное голосование на довыборах в гордуму по двум округам: в Верх-Исетском и Ленинском районах.
В области возможно ужесточение карантинных мер
- Власти региона могут в скором времени ввести меры по борьбе с коронавирусом по примеру московских. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.
Ледовый городок в Екатеринбурге не будет построен
- Администрация Екатеринбурга отказалась от строительства новогоднего ледового городка на площади 1905 года. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.
Госпиталь ветеранов войн готовится к наплыву больных
- Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн готовится к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Главврач госпиталя Олег Забродин не исключил возможность пика заболевания весной 2021 года.
Силовики проверят мусорный полигон
- Полиция проведет проверку на полигоне «Северный», куда свозят весь мусор из Екатеринбурга. Силовики пока не раскрывают детали проверки.
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