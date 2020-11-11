11 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 12 ноября. Новый полпред встретится с губернаторами, ледовый городок не будут строить, начались довыборы в гордуму

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Мэрия Екатеринбурга отказалась от строительства новогоднего ледового городка Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Полпред в УрФО проведет совещание с губернаторами — началось досрочное голосование — в области могут ужесточить режим самоизоляции — в Екатеринбурге не будут возводить ледовый городок — госпиталь ветеранов войн готовится к наплыву пациентов. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:

Новый полпред проведет совещание с губернаторами УрФО

  • Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев 12 ноября проведет первое совещание с главами субъектов Урала. Заседание пройдет в формате видеосвязи.

Началось досрочное голосование на довыборах в гордуму

В области возможно ужесточение карантинных мер

Ледовый городок в Екатеринбурге не будет построен

Госпиталь ветеранов войн готовится к наплыву больных

  • Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн готовится к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Главврач госпиталя Олег Забродин не исключил возможность пика заболевания весной 2021 года.

Силовики проверят мусорный полигон

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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