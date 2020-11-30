30 ноября 2020
29 ноября 2020
28 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 1 декабря. Мэр Перми ушел в отставку, «Ласточки» до Екатеринбурга возобновили движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, самойлов дмитрий
Мэр Перми уходит со своего поста и переходит на должность вице-премьера правительства края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр Перми уходит в отставку — силовики провели обыски в департаменте образования — скоростные электрички до Екатеринбурга вновь будут запущены — жители пожаловались на аварийное жилье — муниципалитету заблокировали счета — правительство выпустит облигации. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

Мэр Перми пошел на повышение

Силовики провели обыски в администрации Перми

Вновь запущены «Ласточки» до Екатеринбурга

Власти края выпустят облигации

Пермскому муниципалитету заблокировали счета

Жители пермского города обратились в прокуратуру из-за аварийного жилья

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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