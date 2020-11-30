Мэр Перми уходит со своего поста и переходит на должность вице-премьера правительства края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэр Перми уходит в отставку — силовики провели обыски в департаменте образования — скоростные электрички до Екатеринбурга вновь будут запущены — жители пожаловались на аварийное жилье — муниципалитету заблокировали счета — правительство выпустит облигации. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

Мэр Перми пошел на повышение

Пермский градоначальник Дмитрий Самойлов написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий. С 1 декабря он переходит на должность вице-премьера в правительство Пермского края.

Силовики провели обыски в администрации Перми

Следователи провели обыски в департаменте образования мэрии Перми в рамках расследования уголовного дела о хищениях денег, выделенных на капремонт здания школы. Сообщается, что следственные действия провели еще 27 ноября.

Вновь запущены «Ласточки» до Екатеринбурга

Скоростные электропоезда «Ласточка» с 1 декабря возобновят движение по маршруту Пермь-Екатеринбург. Ранее их отменяли из-за снижения пассажиропотока.

Власти края выпустят облигации

Правительство региона рассматривает возможность выпуска своих инфраструктурных облигаций. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Пермскому муниципалитету заблокировали счета

Администрации Юго-Камского поселения заблокировали счета за неисполнение решения суда. Чиновники должны были переселить жительницу поселка Таежный из аварийного жилья, но не сделали этого.

Жители пермского города обратились в прокуратуру из-за аварийного жилья

В Александровске в пяти квартирах жилого дома рухнули потолки. Жильцы дома написали о случившемся в соцсетях, попросив обратить внимание прокуратуры.