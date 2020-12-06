Мэр челябинского города ушла на карантин по коронавирусу

Мэр Кыштыма ушла на удаленный режим работы вслед за главой Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева перешла на дистанционный режим работы. Как сообщила она URA.RU, это связано с тем, что у нее был контакт с человеком, у которого диагностировали коронавирус.

«Заболел один из близких мне людей, поэтому я перешла на удаленным режим работы. Чувствую себя хорошо, продолжаю руководить городом», — пояснила URA.RU она. Мэр также уточнила, что сдала тест на коронавирус и ждет результатов.

Ранее на карантин по коронавирусу ушел мэр Миасса Григорий Тонких. Глава перешел на дистанционный режим работы из-за недомогания. Тесты на вирус он сдал 4 декабря. Как пояснил Тонких URA.RU, результаты пока не получены и он продолжает работать удаленно.