В Госдуме нашли способ сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Об этом в своем Telegram написал глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«Проект закона внесем на рассмотрение Госдумы через несколько часов», — написал он незадолго до полуночи. Авторы инициативы считают, что перенос нерабочего дня с 8 января на 31 декабря «позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни» и сохранит их общее количество. Новым законопроектом предлагается внести изменение в ТК, согласно которому каникулы включают с 1, по 6 января и 31 декабря.
Ранее экономист Владимир Косой заявил, что выходной 31 декабря положительно скажется на экономике России. По его словам, с его помощью можно стимулировать рост потребления. 26 ноября Госдума решила оставить 31 декабря рабочим днем. При этом региональные власти в Татарстане все-таки объявили этот день выходным, напоминает RT. То же самое сделали и в Крыму, уточняет агентство Nation news. Вместо этого рабочим днем они сделают предновогоднюю субботу.
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