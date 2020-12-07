07 декабря 2020

В Госдуме нашли способ сделать 31 декабря выходным днем

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Перенос нерабочего дня на 31 декабря позволит работникам рационально использовать нерабочие праздничные дни, считают депутаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Об этом в своем Telegram написал глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Проект закона внесем на рассмотрение Госдумы через несколько часов», — написал он незадолго до полуночи. Авторы инициативы считают, что перенос нерабочего дня с 8 января на 31 декабря «позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни» и сохранит их общее количество. Новым законопроектом предлагается внести изменение в ТК, согласно которому каникулы включают с 1, по 6 января и 31 декабря.

Ранее экономист Владимир Косой заявил, что выходной 31 декабря положительно скажется на экономике России. По его словам, с его помощью можно стимулировать рост потребления. 26 ноября Госдума решила оставить 31 декабря рабочим днем. При этом региональные власти в Татарстане все-таки объявили этот день выходным, напоминает RT. То же самое сделали и в Крыму, уточняет агентство Nation news. Вместо этого рабочим днем они сделают предновогоднюю субботу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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