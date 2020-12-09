Михаил Черепанов назначен новым председателем комиссии по градостроительству пермской гордумы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В комиссии по градостроительству сменился глава — будут внесены изменения в Устав Перми — депутаты Госдумы могут не переизбраться — названы кандидаты на пост главы Пермского района — в детские сады поставили просроченные продукты. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Назначен новый глава комитета гордумы Перми

Новым председателем комитета гордумы Перми по вопросам градостроительства назначен Михаил Черепанов. Об этом URA.RU сообщили в городском парламенте.

Мэру Перми дают больше полномочий

Мэр Перми сможет назначать себе первого заместителя без согласования с городской думой. Такое изменение планируется внести в городской Устав.

Пермские депутаты Госдумы рискуют не переизбраться

По словам источника агентства, парламентарии в Госдуме от Пермского края могут не принять участия в выборах 2021 года. Он пояснил, что если кто-то из них не будет соответствовать запросам политической элиты, то ему не дадут одержать победу в праймериз.

На пост главы района претендуют пять кандидатов

Должность главы Пермского района готовы занять пять претендентов. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к властям района.

В детсады завезли просроченные продукты

В детские сады Кунгурского района, а также школу-интернат в селе Ашап поставщики привезли просроченную мясную продукцию. В частности, поставками занималось ООО «Общепит».