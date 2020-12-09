09 декабря 2020
08 декабря 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 10 декабря. Расширятся полномочия мэра Перми, в детсады завезли просрочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы. Пермь, черепанов михаил
Михаил Черепанов назначен новым председателем комиссии по градостроительству пермской гордумы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В комиссии по градостроительству сменился глава — будут внесены изменения в Устав Перми — депутаты Госдумы могут не переизбраться — названы кандидаты на пост главы Пермского района — в детские сады поставили просроченные продукты. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Назначен новый глава комитета гордумы Перми

  • Новым председателем комитета гордумы Перми по вопросам градостроительства назначен Михаил Черепанов. Об этом URA.RU сообщили в городском парламенте.

Мэру Перми дают больше полномочий

Пермские депутаты Госдумы рискуют не переизбраться

  • По словам источника агентства, парламентарии в Госдуме от Пермского края могут не принять участия в выборах 2021 года. Он пояснил, что если кто-то из них не будет соответствовать запросам политической элиты, то ему не дадут одержать победу в праймериз.

На пост главы района претендуют пять кандидатов

  • Должность главы Пермского района готовы занять пять претендентов. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к властям района.

В детсады завезли просроченные продукты

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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