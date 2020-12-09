09 декабря 2020

Свердловский омбудсмен: в монастырь Сергия снова отдают детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Восьмой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. (демонтаж забора) Екатеринбург, портрет, мерзлякова татьяна
Часть воспитанников покинули обитель, но родители снова везут детей, подчеркнула Мерзлякова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В среднеуральский женский монастырь, захваченный бывшим схиигуменом Сергием, родители снова везут детей, рассказала на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В то же время часть воспитанников уже покинули обитель.

«Выехали из монастыря подавляющее большинство ребят, которые там раньше находились. Но въехали новые, вот в чем дело. <…> Нам не нравится, что органы опеки не контролируют, какая медицинская помощь оказывалась им. Дети были отданы в руки не всегда профессиональных воспитателей и не всегда мам, которые были заинтересованы в их воспитании. Они просто учились вместе молиться, больше ничего», — заявила Мерзлякова.

В октябре Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела по фактам истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. Дело возбуждено по части 2 статьи 117 (истязание) и части 1 статьи 293 (халатность) Уголовного кодекса РФ. По данным URA.RU, оно пока безфигурантное.

Как сообщало URA.RU, первой об издевательствах над детьми у Сергия сообщила журналист Ксения Собчак. Она приехала в монастырь снимать документальный фильм с бывшей послушницей обители Христиной Самушкиной, которая рассказала о том, что ее в монастыре били кабелем. Во время съемок сторонники отца Сергия и монахини напали на съемочную группу Собчак — после инцидента СКР начал проводить проверку, которая вылилась в уголовное дело.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...