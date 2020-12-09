Свердловский омбудсмен: в монастырь Сергия снова отдают детей

Часть воспитанников покинули обитель, но родители снова везут детей, подчеркнула Мерзлякова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В среднеуральский женский монастырь, захваченный бывшим схиигуменом Сергием, родители снова везут детей, рассказала на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В то же время часть воспитанников уже покинули обитель.

«Выехали из монастыря подавляющее большинство ребят, которые там раньше находились. Но въехали новые, вот в чем дело. <…> Нам не нравится, что органы опеки не контролируют, какая медицинская помощь оказывалась им. Дети были отданы в руки не всегда профессиональных воспитателей и не всегда мам, которые были заинтересованы в их воспитании. Они просто учились вместе молиться, больше ничего», — заявила Мерзлякова.

В октябре Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела по фактам истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. Дело возбуждено по части 2 статьи 117 (истязание) и части 1 статьи 293 (халатность) Уголовного кодекса РФ. По данным URA.RU, оно пока безфигурантное.

Как сообщало URA.RU, первой об издевательствах над детьми у Сергия сообщила журналист Ксения Собчак. Она приехала в монастырь снимать документальный фильм с бывшей послушницей обители Христиной Самушкиной, которая рассказала о том, что ее в монастыре били кабелем. Во время съемок сторонники отца Сергия и монахини напали на съемочную группу Собчак — после инцидента СКР начал проводить проверку, которая вылилась в уголовное дело.