Екатеринбуржцы раскритиковали постановку детсада о получении матерью «похоронки»

Пользователей соцсетей возмутила постановка екатеринбургского детского сада №46 в честь 80-летия со Дня Победы «Баллада о матери» в исполнении воспитанников. Одна из девочек играла роль матери, которая получает «похоронку» на сына, а другие ребята — солдат, обступивших ее с гвоздиками. Комментаторы уверяют, что представление не соответствует возрасту детей.
Сначала воспитанники устроили шествие «Бессмертного полка». Потом началось представление под песню советского композитора Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева — «Баллада о матери». «В концерте принимали участие воспитанники средних, старшей и подготовительной групп. Группа хореографии младших групп танцевала», — описали спектакль представители учреждения в соцсети «ВКонтакте».
По сюжету убитая горем мать отказывается верить в гибель сына на фронте. Она читает «похоронку», а затем резко падает на колени. Остальные участники представления собираются вокруг нее и возлагают возле нее гвоздики в память о сыне. В конце ребята возложили цветы к Вечному огню.
Комментарий от представителей детсада «Непоседы» получить не удалось. В департаменте образования мэрии пояснили, что регулирование и стандартизация содержания сценариев не предусмотрены и определяются каждым учреждением самостоятельно. При этом, по мнению психологов центра психолого-педагогической помощи «Диалог», тема спектакля не подходит под возраст воспитанников.
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