12 декабря 2020

Греция разрешила россиянам приехать на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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До 7 января россиянам разрешили въезжать в Грецию с отрицательным тестом на коронавирус Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство Греции продлило въезд в страну для туристов до 7 января. Теперь в Грецию могут въехать до 500 российских туристов в неделю при условии, что у них отрицательный тест на коронавирус.

«Отрицательный тест на коронавирус должен быть выдан максимум за 72 часа до прилета. Попасть в Грецию можно исключительно воздушным путем — через Афины, Салоники и Ираклион. Кроме того, есть лимит: 500 человек в неделю», — сообщает «Российская газета».

Всемирная туристическая организация 11 декабря сообщила, что второе популярное туристическое место — остров Бали (Индонезия) — могут открыть для иностранных туристов до Нового года или в начале января. Тем временем эксперты полагают, что в России наблюдается рост популярности российских горнолыжных курортов. Из-за пандемии коронавируса на российские горнолыжные курорты проданы все билеты на зимние каникулы, пишет RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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