Под Петербургом расследуют дело об убийстве ветерана ДНР

В Ленинградской области после обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. По неофициальной и неподтвержденной информации, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«13 декабря 2020 года в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России („Убийство“)», — пишет RT со ссылкой на региональное управление СКР.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что ранее погибший воевал в ДНР в качестве добровольца. Из-за этого украинский сайт «Миротворец» включил его в список «найти и наказать». По данным издания 47news.ru, был ополченцем первой разведывательной роты.
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