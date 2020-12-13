13 декабря 2020
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11 декабря 2020

На челябинского губернатора пожаловались в полицию. Что ответили власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества». Челябинск, текслер алексей, астахов александр
Текслер снял маску только перед микрофоном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Житель Челябинска, координатор областного общественного движения «Весна» Александр Кашеваров, написал заявление в полицию на губернатора Алексеем Текслера, обвинив того в несоблюдении масочного режима. В правительстве Челябинской области URA.RU ответили на претензии активистов.

«В большинстве регионов России за соблюдением масочного режима следят очень строго: граждан штрафуют, заведения закрывают. Но некоторым губернаторам, видимо, закон не писан. Очень сомневаемся, что Алексея Леонидовича кто-то оштрафует, ведь он человек не обычный, а возвышенный над простым народом. Но попытка — не пытка!», — пишут в в группе «Движение „Весна“ Челябинск» соцсети ВКонтакте.

Фотография, на котором Текслер запечатлен без маски, сделана на возложении цветов и венков на памятнике «Доблестным сынам отечества». Это событие произошло 9 декабря. «Губернатор всегда соблюдает санитарные требования, введенные согласно режиму повышенной готовности», — заявил URA.RU пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

Согласно обязательному масочному режиму, который действует в области еще с мая, находиться на улице можно без масок. На мероприятии, на котором присутствовал корреспондент URA.RU, Текслер снимал маску только для того, чтобы подойди к микрофону. Люди, которые стоят рядом с ним, находятся в маске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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