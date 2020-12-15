Второй пермский депутат Госдумы заболел коронавирусом

Алексей Бурнашов лечится от коронавируса дома Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов заразился коронавирусом. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook. В видеоролике Бурнашов уточнил, что лечится от COVID дома.

«Мой тест на COVID показал положительный результат, поэтому перехожу на дистанционный режим работы. Нахожусь дома на самоизоляции, лечусь. Болезнь протекает в легкой форме, есть, правда, температура. Сатурация на границе, но, надеюсь, все обойдется», — пояснил Бурнашов. Связаться с Бурнашовым по известным редакции номерам телефона не удалось — они оказались недоступны. Вопрос, направленный ему в Facebook, он оставил без ответа.

В сентябре этого года коронавирусом переболел еще один депутат Госдумы от Пермского края — Игорь Сапко. В мае этого года он ушел на двухнедельную самоизоляцию, вернувшись в Пермь из Москвы.