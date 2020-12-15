В Екатеринбурге три человека погибли из-за отравления газом

Жильцы отравились угарным газом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 16 декабря три человека погибли из-за неисправного газового оборудования. Об этом сообщили в АО «Екатеринбурггаз».

«В 15:02 в аварийную газовую службу АО „Екатеринбурггаз“ из отдела полиции поступил вызов о запахе газа в частном жилом доме на улице Кичигинской. В доме сотрудниками полиции были обнаружены трое погибших», — сообщили в пресс-службе компании.

В АО «Екатеринбурггаз» также добавили, что в ходе обследования газового котла, установленного в цокольном этаже дома, обнаружено нарушение целостности гофры, предназначенной для отвода продуктов горения. При этом сигнализатор загазованности был отключен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Горнозаводске Пермского края отравление газом получили четыре человека. Предположительно инцидент случился из-за того, что были открыты краны газовой плиты. Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи.

Газовое оборудование было неисправным Фото: АО «Екатеринбурггаз»