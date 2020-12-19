Ученые объяснили, как распознать коронавирус по кашлю

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Нейт Фавини рассказал, что интенсивность кашля не свидетельствует о наличии коронавируса у человека Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

О коронавирусе свидетельствует сухой кашель, независимо от его интенсивности. Об этом рассказал доктор медицины Нейт Фавини.

«Кашель при COVID-19 всегда является сухим, то есть не сопровождается выделением мокроты», — приводит слова Фавини портал BGR. По его словам, интенсивность кашля не свидетельствует о наличии коронавируса у человека.

Фавини рассказал, что при появлении сухого кашля нужно обратиться к врачу. Доктор медицинских наук Сара Нараян уверена, что при коронавирусе редко встречаются хрипы во время кашля.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал, что коронавирус уничтожает легкие, даже если у человека нет кашля. Он подчеркнул, что главной опасностью болезни является то, что вирус может попасть в кровь. Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что после перенесенного коронавируса может появляться кашель, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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